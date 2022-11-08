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Движение трамваев к метро «Сокол» по выходным восстановят с 12 ноября

Евгений Белоусов
Город
Движение трамваев к метро «Сокол» по выходным восстановят с 12 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Сокол Карта всех событий

С 12 ноября по выходным после ремонта путей восстанавливается движение трамваев к станции метро «Сокол». Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Трамваи № 15, 23, 28 будут ходить по своим обычным маршрутам. Работы по ремонту путей на эстакаде на Волоколамском шоссе продолжаются — по выходным не ходят трамваи № 6, — говорится в сообщении.

Движение трамваев к метро «Сокол» по выходным восстановят с 12 ноября Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Вместо этих трамваев пассажирам рекомендуют пользоваться компенсационным автобусом № 06, который ходит от метро «Сокол» до остановки «Братцево», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с ноября по выходным дням прекратили свое движение трамваи в столичном районе Богородское из-за замены крупноразмерных плит на трамвайных путях.

Вместо этого горожанам советуют пользоваться автобусами № 04, 80, 311 в Богородском районе, трамваем № 11 на Краснобогатырской улице и трамваем № 13 на Русаковской улице.

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