На Украине объявили о начале отопительного сезона

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На Украине начался отопительный сезон. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

— Почти 60 процентов всех объектов в стране уже подключены к теплу. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85 процентов, а еще в двух регионах он уже достиг 100 процентов, — заявил он.

Политик добавил, что в стране продолжается закупка резервного оборудования, также готовятся дополнительные пункты обогрева. На сегодняшний день Украина накопила достаточно ресурсов для прохождения отопительного сезона, передает слова Шмыгаля ТАСС.

До этого глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба призвал жителей Киева готовиться к долговременному отключению электрической энергии в городе после взрывов на объектах инфраструктуры.

Украинский министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук призвала находящихся за границей украинцев не возвращаться до конца зимы. Она добавила, что власти понимают, в каком тяжелом положении находится государство.