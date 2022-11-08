Лидер и основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти умер в возрасте 76 лет

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В возрасте 76 лет скончался основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил басист группы Пит Эгнью.

— Это самое печальное заявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мэриэнн (супруга Маккафферти — прим. «ВМ») и ее семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца, я потерял своего лучшего друга, а мир потерял одного из величайших певцов, которые когда-либо жили, — заявил он.

Уильям Дэниел Маккаферти (полное имя музыканта) родился 14 октября 1946 года в шотландском городе Данфермлин. С юных лет он играл на волынке, а в 1965 году присоединился к группе Shadettes, которая в 1968-м сменила название на Nazareth.

Коллектив группы дружил с музыкантами из Deep Purple. В 1972 году Nazareth было предложено играть у них на разогреве. С этого началась история успеха шотландской группы. Пика своего популярности музыканты Nazareth достигли в 1975-м.

В начале 1990 года группа впервые посетила СССР. Они сыграли шесть аншлаговых концертов в Москве в СК «Олимпийский». Уже на следующий год Nazareth вернулась в СССР с обширным туром.

В августе 2013 года Маккаферти покинул Nazareth по состоянию здоровья: у музыканта обнаружили эмфизему легких. Однако и после этого он еще принял участие в записи альбома группы.

Кроме того, Маккаферти вел плодотворную сольную карьеру, записав три сольных альбома. Последний сольник музыканта вышел в 2019 году.