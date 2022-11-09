«Опускаются до уровня андеграунда»: Иосиф Пригожин объяснил, чего не хватает молодым артистам

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Современные молодые артисты завоевывают внимание нынешних подростков, но смыслы, которые заложены в их песнях, не являются примером для подражания. Чего не хватает популярным молодым артистам, чтобы оставаться в топе, «Вечерней Москве» рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

По его мнению, принципы воспитания — это главное, чего не хватает артистам современной эстрады.

— Совести не хватает современным артистам. Мы воспитывались на принципах уважения к старшим, всегда ориентировались на старших и ровнялись на них. А сегодня новое поколение опускается до уровня андеграунда, — заметил Пригожин.

Продюсер заметил также, что совершенно неправильно стирать поколенческие границы между молодыми и взрослыми.

— Мне в своей жизни удалось соприкоснуться с большим количеством величайших артистов. Память о значимых людях должна жить, поступив с молоком матери, в каждом ребенке. А у современного поколения этого нет, — обратил внимание Пригожин.

Культура, как рассказал Пригожин, — единственный инструмент, который способен объединять поколения, а у популярных артистов она отсутствует.

— Она должна быть мостом, который объединяет поколения, а сегодня взрослые отделились от детей, — заметил он.

Собеседник «ВМ» обратил внимание также, что к невоспитанности детей причастны сами родители.

— Взрослые не смогли создать ступенчатый переход от поколения к поколению, не заложили основы уважения к религии, женщине, старшим. Именно это и приводит к тому, что мы видим на современной эстраде артистов-однодневок, которые пропагандируют гендерное равенство и прочие популярные вещи, — заметил Пригожин.