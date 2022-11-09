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Ефимов: Подготовка к строительству на 15 территориях бывших промзон начнется в 2023 году

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Подготовка к строительству на 15 территориях бывших промзон начнется в 2023 году
Фото: Пресс-служба

В рамках комплексного развития 15 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в 2023 году стартует подготовка к строительству недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 9 ноября.

— Мы рассчитываем, что в 2023 году на 15 участках общей площадью 280,5 гектара начнется подготовка к строительству. Там планируется возвести шесть миллионов квадратных метров недвижимости: жилые комплексы, высокотехнологичные производства, общественно-деловые объекты, детские сады, общеобразовательные школы, физкультурно-оздоровительные центры и новые центры развития детского творчества, — отметил он.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в ближайшее время городские операторы приступят к проектированию и строительным работам на территории 1 в бывшей промзоне «Южный порт» в районе Печатники и на участке, расположенном на Одесской улице, владения 4–6, в районе Зюзино.

До этого Ефимов сообщил, что в рамках программы комплексного развития территорий на 16 участках бывших промзон и неэффективно используемых территорий появится более 65 тысяч рабочих мест. Гаман добавил, что в рамках работ специалисты возведут около шести миллионов квадратных метров недвижимости.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Москва
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