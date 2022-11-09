Власти Москвы выставят на продажу два нежилых помещения в Таганском районе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

воронцовская улица дом 34, строение 1 Карта всех событий

Власти Москвы выставят на торги по продаже два нежилых помещения свободного назначения общей площадью 199 квадратных метров в Таганском районе. Об этом сообщил министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман в среду, 9 ноября.

— До конца 2022 года на торги единым лотом будут выставлены два помещения для бизнеса. Объекты расположены на Воронцовской улице (дом 34, строение 1 и дом 36, строение 1). Здания, в которых они находятся, стоят вплотную друг к другу и соединены между собой коридором, — отметил Гаман.

Помещения находятся недалеко от станции метро «Крестьянская Застава». Площадь одного объекта — 83,1 квадратного метра, другого — 115,9 «квадратов».

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что данные о торгах разместят на инвестиционном портале столицы в разделе «Торги», а также на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении аукционов.

До этого Гаман сообщил, что представители малого и среднего бизнеса за последние десять лет выкупили у города 7,7 тысячи помещений общей площадью почти 1,6 миллиона квадратных метров.