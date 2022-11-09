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Человек упал на рельсы на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Георгий Соланович
Происшествия
Человек упал на рельсы на южном участке Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Человек оказался на рельсах на одной из станций южного участка Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы, интервалы движения поездов временно увеличены, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

— На южном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Еще один случай падения человека на пути произошел в столичном метро 31 октября. На станции метро «Митино» Арбатско-Покровской линии 11-летний мальчик упал на рельсы, засмотревшись в телефон.

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