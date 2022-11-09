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Глава парламента Крыма заявил, что под национализацию попадет земля украинских олигархов

Георгий Соланович
Общество
Глава парламента Крыма заявил, что под национализацию попадет земля украинских олигархов
Фото: Unsplash

Земельные участки в Крыму, принадлежащие украинским олигархам и бизнесменам, попадут под национализацию в Крыму, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов в среду, 9 ноября.

2 ноября парламент полуострова принял решение о национализации имущества олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

— Сейчас комиссия занимается земельными участками, недвижимостью, предприятиями. В этом отношении все должно быть четко определено, должна быть доказана принадлежность объекта тому или иному персонажу. Также должны быть подтверждены враждебные действия владельцев по отношению к России. Только это является основанием для проведения национализации, — подчеркнул Константинов.

По его словам, под национализацию попадет имущество только тех личностей, «кто запятнал себя поддержкой преступного украинского режима», «у всех без разбора» отнимать собственность не будут.

В частности под национализацию попадает имущество украинского олигарха Игоря Коломойского и президента футбольного клуба «Шахтер» Рината Ахметова, передает РИА Новости.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о дополнительных санкциях в отношении России, предложив на рассмотрение Верховной рады проект закона о национализации всех российских активов.

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