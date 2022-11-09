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Климатолог исключил вымирание человечества к 2050 году

Ирина Игнатенко
Общество
Климатолог исключил вымирание человечества к 2050 году
Фото: Unsplash

Человечество не вымрет к 2050 году вопреки прогнозу суперкомпьютера World One, однако основания для скорого краха цивилизации из-за изменений климата есть. Об этом сообщил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

По словам эксперта, ситуация с изменениями климата, неблагоприятными и связанными с антропогенными факторами, усугубляется. Подавляющее большинство специалистов говорит, что мер, которые предпринимаются, недостаточно.

— Ситуация усугубляется, и она тревожная. Основание к гибели человечества есть, но пока это больше нагнетание страстей, — отметил Киселев в комментарии НСН.

Суперкомпьютер World One, созданный с целью прогнозирования и моделирования закономерности событий в истории человечества, предсказал дату гибели цивилизации. Предполагается, что человеческая цивилизация прекратит свое существование в промежутке между 2040 и 2050 годами, передает Nation news.

Мысли о конце света веками тревожат людские умы. Действительно ли всадники Апокалипсиса уже близко, что указывает на приближение Судного дня и ожидает ли человечество скорый конец — в материале «Вечерней Москвы».

Климат проблемы цивилизация
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