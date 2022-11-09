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Курс по начальной военной подготовке введут в школах РФ со следующего учебного года

Георгий Соланович
Общество
Курс по начальной военной подготовке введут в школах РФ со следующего учебного года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс по начальной военной подготовке введут в российских школах со следующего учебного года, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в среду, 9 ноября.

— Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация, — передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось, что в Московском государственном университете имени Ломоносова создают курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы.

19 октября помощник президента России Владимир Мединский заявил, что правду о том, за что сражаются российские военнослужащие в ходе спецоперации, нужно доносить до молодежи и преподавателей вузов. По его словам, это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию.

По его словам, в настоящее время подобное поведение недопустимо. Необходимо сделать так, чтобы новая книга «дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше».

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