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Готовимся к Новому году: названы три диеты, которые безопасны для здоровья

Араз Салехов

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Общество
Готовимся к Новому году: названы три диеты, которые безопасны для здоровья
Фото: Depositphotos

Впереди Новый год, многие люди планируют похудеть к его празднованию, поэтому активно ищут способы сбросить лишние килограммы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-антидиетолога, психолога Лидии Ионовой, какие диеты способны помочь в этой проблеме и при этом не навредить здоровью.

По ее словам, существуют три наиболее подходящих варианта диеты:

  • низкожировая;
  • высокобелковая;
  • растительная.

— Низкожировая диета уменьшает количество насыщенных жиров, которые получает человек, поэтому она полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях и атеросклерозе. В нее входит достаточное количество овощей и фруктов. При этом в такой диете умеренное количество высокобелковых продуктов. Отдается предпочтение нежирному мясу птицы и рыбе, — рассказала Ионова.

Врач отметила, что во второй (высокобелковой) диете, в отличие от предыдущей, мало углеводов и больше белков и жиров.

— Высокобелковая диета полезна при сахарном диабете и инсулинорезистентности, но противопоказана при сердечно-сосудистых рисках и подагре, — предупредила специалист.

Замыкает тройку лучших, по мнению врача, растительная диета. В нее входят бобовые и соевые продукты, овощи и фрукты, исключены — мясо, рыба и птица. Ее рекомендовано соблюдать при рисках онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом Ионова не советует «сидеть» на растительной диете детям, подросткам и беременным женщинам.

Эксперт подчеркнула, что диета занимает не ключевую роль в похудении. В первую очередь человеку необходимо изменить свое пищевое поведение.

— Люди переедают не потому, что не знают, что такое хорошо или плохо, а потому, что еда для них имеет психологическое значение. Она уменьшает стресс и помогает отгородиться от неприятных эмоций, — объяснила диетолог.

Здоровье Правильное питание Похудение Диеты
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