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«Галерею звезд» открыли у Останкинской башни в Москве

Анастасия Колоскова
Город
«Галерею звезд» открыли у Останкинской башни в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

В четь 55-летия Останкинской телебашни перед ее входом торжественно открыли «Галерею звезд», посвященную легендам российского телевидения.

Памятные знаки установлены ведущим легендарных телепередач «Очевидное-невероятное» Сергею Капице и «Клуба путешественников» Юрию Сенкевичу, а также известным дикторам Валентине Леонтьевой, Игорю Кириллову и Анне Шиловой.

Торжественное мероприятие прошло с участием полномочного представителя президента РФ Игоря Щеголева и министра юстиции Константина Чуйченко. Также в нем приняли участие телеведущая Екатерина Стриженова и мэтры отечественного телевидения — Ангелина Вовк, Николай Дроздов, Татьяна Веденеева, Анна Шатилова и Татьяна Судец.

— Мы рассматриваем создание «Галереи звезд» как эволюционное развитие культурной и просветительской роли телебашни. Это лучшее место для расположения такой галереи, — отметил генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Он уточнил, что галерея не имеет государственного статуса и является инициативой энтузиастов. Несмотря на это, по словам Романченко, она будет иметь миллионную аудиторию, так как через нее будут проходить все посетители телебашни, передает КП.

До этого сообщалось, что в кассах метрополитена появились новые тематические «Тройки» и билеты «Единый» в связи с 55-летием Останкинской телебашни.

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