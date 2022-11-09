Мужчина заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их

Фото: Вечерняя Москва

Москвич заманил пятерых подростков в свою квартиру посмотреть на коллекцию кроссовок и опоил их. Одна из потерпевших подозревает, что незнакомец ее изнасиловал. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

О произошедшем стало известно после того, как мать одной из пострадавших обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее дочери. По словам потерпевшей, незнакомый мужчина подошел к компании в подъезде ее дома и предложил посмотреть на коллекцию кроссовок у него в квартире.

Все пятеро подростков согласились. Уже в жилище хозяин опоил гостей некой «сонной водой». После чего подростки задремали.

Утром девушка вспомнила, что незнакомец по какой-то причине на ней сидел.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, проводится проверка, сообщило РИА Новости.

Еще одна история с изнасилованием произошла на юго-востоке столицы. Злоумышленник заманил жертву к мусорным бакам, где и надругался над ней.