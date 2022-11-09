Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина заманил пятерых подростков посмотреть на коллекцию кроссовок и одурманил их
Фото: Вечерняя Москва

Москвич заманил пятерых подростков в свою квартиру посмотреть на коллекцию кроссовок и опоил их. Одна из потерпевших подозревает, что незнакомец ее изнасиловал. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

О произошедшем стало известно после того, как мать одной из пострадавших обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее дочери. По словам потерпевшей, незнакомый мужчина подошел к компании в подъезде ее дома и предложил посмотреть на коллекцию кроссовок у него в квартире.

Все пятеро подростков согласились. Уже в жилище хозяин опоил гостей некой «сонной водой». После чего подростки задремали.

Утром девушка вспомнила, что незнакомец по какой-то причине на ней сидел.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, проводится проверка, сообщило РИА Новости.

Еще одна история с изнасилованием произошла на юго-востоке столицы. Злоумышленник заманил жертву к мусорным бакам, где и надругался над ней.

Изнасилования Проверки Москва Полиция Подростки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте