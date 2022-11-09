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Реставрация колокольни Екатерининского храма начнется в 2023 году

Александр Афонин
Город
Реставрация колокольни Екатерининского храма начнется в 2023 году
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Россия, Москва, Бауманская улица, 20с2 Карта всех событий

Работы по реставрации колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины планируется начать в следующем году, на данный момент специалисты приступили к монтажу строительных лесов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 9 ноября.

— Звонница храма во имя святой великомученицы Екатерины на Бауманской улице имеет большое историческое и архитектурное значение и играет важную роль в облике Басманного района. Сейчас она находится в аварийном состоянии и требует серьезной реставрации, — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Звонница имеет два яруса и была построена в 1915 году. Сам храм до наших дней не сохранился. В рамках реставрации специалисты приведут в порядок кирпичную кладку, вернут утраченные декоративные элементы, отремонтируют своды и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты отреставрируют памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице. Во время работ они устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность и покроют его защитными составами.

Реставрация Басманный район Москва
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