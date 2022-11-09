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Блогера Некоглая задержали в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Блогера Некоглая задержали в Москве
Фото: vk/nekogei

Сотрудники полиции задержали блогера Некоглая в Москве. Об этом стало известно в среду, 9 ноября.

По данным «ВМ», задержание произошло на следующий день после выпуска скандального видеоролика, в котором стример пародировал раненого солдата, уворачивавшегося от гранат, которые были сброшены на него с дрона.

По предварительным данным, блогера задержали из-за отсутствия документов. 22-летний стример — гражданин Молдавии.

Скандал, о котором идет речь, разгорелся во вторник, 8 ноября. Блогер Некоглай выпустил видео, на которое остро отреагировала общественность. Так представители Лиги безопасного интернета обратились в МВД и Генпрокуратуру, чтобы ведомства проверили материал на предмет дискредитации ВС РФ.

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