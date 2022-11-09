Дептранс Москвы рассказал о введении 74 решений по изменению схем движения в октябре

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дорожные кураторы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) реализовали порядка 74 решений по изменению схем движения в октябре. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Для безопасности пешеходов специалисты соорудили 20 островков безопасности, 18 из которых находятся в ЮЗАО. Также были проведены работы по установке семи светофоров, а в трех местах изменили скоростной режим.

Так, по просьбам жителей района Орехово-Борисово Южное был сделан новый регулируемый пешеходный переход на улице Ясеневая в районе дома № 19. Все дело в том, что на этом участке находится больше 15 школ и детсадов.

Для водителей же добавили 512 новых парковочных мест, а также организовали дополнительные полосы разгона и торможения на Киевском шоссе в районе пересечения с 5-м Киевским переулком, поэтому перестраиваться будет удобнее, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что порядка 50 новых пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года.