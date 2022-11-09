Цукерберг уволил из Meta более 11 тысяч сотрудников

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Корпорацию Meta* покинет более 11 тысяч человек, что составляет 13 процентов сотрудников. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на письмо генерального директора компании Марка Цукерберга.

— Сегодня я представляю вам одно из самых сложных решений в истории Meta. Я решил сократить размер нашей команды примерно на 13 процентов и уволить более 11 тысяч наших талантливых сотрудников, — сказал бизнесмен.

Он также уточнил, что руководство предпримет ряд дополнительных шагов, чтобы стать более «компактной и эффективной» компанией, сокращая расходы и продлевая мораторий на прием на работу.

Массовое увольнение Цукерберг объяснил резким падением доходов корпорации, что «напугало инвесторов». Сотрудникам, попавшим под сокращение, предоставят 16 недель оплачиваемого отпуска, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. При этом их медицинская страховка будет действовать еще в течение полугода.

Другое сокращение штата началось в компании Twitter после того, как социальную сеть купил американский предприниматель Илон Маск. По данным СМИ, уволенные сотрудники покинули офис в Сан-Франциско с картонными коробками в руках.

* Признана экстремистской корпорацией в России.