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Двое рабочих выпали с подъемника на стройке в Подмосковье

Степан Жирнов
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Двое рабочих выпали с подъемника на стройке в Подмосковье
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Россия, Московская область, Мытищи, улица Академика Каргина Карта всех событий

Двое рабочих выпали с подъемника на стройке в подмосковных Мытищах. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 9 ноября.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 8 ноября, на строительной площадке на улице Академика Каргина. Рабочие выполняли фасадные работы на высоте 15–20 этажей и выпали с подъемника. Мужчины выжили и вскоре были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

По данному факту Мытищинская городская прокуратура проводит проверку, в результате которой выяснит степень соблюдения трудового законодательства организовавшей работы компанией. Помимо этого, ведомство взяло под контроль ход проверки, организованной Следственным комитетом.

Другая трагедия произошла в подмосковной Истре. Рабочий на стройке упал с большой высоты и погиб.

Подмосковье стройка Прокуратура Пострадавшие
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