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Назван самый криминальный округ Москвы

Степан Жирнов

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Назван самый криминальный округ Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Прокуратура подсчитала статистику преступлений в столице и назвала самый криминальный округ Москвы. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 9 ноября.

По ее словам, в статистику попали преступления, совершенные за прошедшие 10 месяцев 2022 года. За этот период самым опасным округом стал ЦАО. В центре столицы зарегистрировали 15 778 правонарушений с начала года. Второе место занял ВАО: 13 488 преступлений. Замкнул тройку ЮВАО с результатом в 13 008 криминальных случаев.

Самым безопасным округом столицы стал Зеленоград: на его территории зарегистрировали только 3010 преступлений.

В целом число преступлений в столице сократилось. Так, по словам Людмилы Нефедовой, за прошедшие десять месяцев угонов автомобилей в Москве стало на четверть меньше.

Ранее на пресс-конференции, которая проходила в редакции «ВМ», начальник пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин рассказал, что за последние пять лет количество квартирных краж сократилось на 85 процентов.

Статистика Восточный административный округ (ВАО) Москва Прокуратура Центральный административный округ (ЦАО)
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