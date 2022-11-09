Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей

Евгений Белоусов
Политика
Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению традиционных духовных ценностей. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации в среду, 9 ноября.

— Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — говорится в документе.

Согласно указу президента, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению. Эти ориентиры лежат в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, подчеркивается в указе.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории Российской Федерации. Согласно проекту закона, запрет распространяется на средства массовой информации, рекламу, кино, книги и интернет.

Документом предусматривается, что в стране будет запрещено пропагандировать нетрадиционные отношения, педофилию, а также распространять информацию об ЛГБТ.

Россия Владимир Путин Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте