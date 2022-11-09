Путин утвердил основы госполитики по сохранению традиционных ценностей

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Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению традиционных духовных ценностей. Соответствующий указ главы государства был опубликован на портале правовой информации в среду, 9 ноября.

— Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, — говорится в документе.

Согласно указу президента, правительство должно сохранять нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение россиян, передаваемые от поколения к поколению. Эти ориентиры лежат в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, подчеркивается в указе.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды на территории Российской Федерации. Согласно проекту закона, запрет распространяется на средства массовой информации, рекламу, кино, книги и интернет.

Документом предусматривается, что в стране будет запрещено пропагандировать нетрадиционные отношения, педофилию, а также распространять информацию об ЛГБТ.