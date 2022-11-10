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13 ноября древние славяне отмечали День богини Макоши, образ которой связывали с ткачеством и прядением, а также с ремеслами и судьбой.

В эту дату молились святому Никодиму, защищающему жилище от пожара. Если вы хотите быть счастливым, то съешьте в этот день блюдо из курицы.

Считается, что в эту дату нужно хорошо выспаться: кто это сделает, тот проживет долгую жизнь. Не стоит общаться в этот день с малознакомыми людьми, чтобы избежать возможного негативного воздействия. Кроме того, стоит положить в карман зеленую нитку и весь день носить ее с собой, а вечером, придя домой, сжечь ее.

Приметы погоды

Снегири петь начали — значит, скоро зима наступит.

Если медведь соорудил берлогу на возвышенности, то весной будет половодье.

Если погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено.

Воробьи громко чирикают — будет тепло. Если же пения птиц не слышно, то жди морозов.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что нужно съесть 13 ноября, чтобы стать счастливым

Именины отмечают: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.