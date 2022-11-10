Фанаты подозревают Ивлееву и Элджея в новом бурном романе

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Рэп-исполнитель Элджей публично признался в любви и поцеловал свою экс-супругу Анастасию Ивлееву. Поклонники не исключают, что пара готовится к воссоединению или же это уже произошло.

Возлюбленные большое количество времени проводят вместе. При этом никаких заявлений никто из них или их окружения не делает, несмотря на очевидные и взаимные знаки внимания, которые они оказывают друг другу.

Не так давно телеведущая опубликовала в своих социальных сетях новое видео, в котором рассказала о якобы случайной встрече с Элджеем. Ивлеева не стеснялась заигрывать с ним, что не осталось без внимания публики и закончилось страстным поцелуем.

— Это не хайп. А нормальные человеческие отношения. Да мы по-дружески целуемся, — попыталась объяснить возникшую ситуацию Ивлеева.

Молодые люди разошлись летом прошлого года. При этом расставание прошло на мирной ноте, бывшие возлюбленные пообещали друг другу оставаться друзьями, пишет ФАН.