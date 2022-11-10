The Guardian: Льды Арктики могут растаять в ближайшие десятилетия

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В течение следующих десяти лет Арктика может лишиться морского льда в летние периоды. Об этом говорится в отчете группы ученых относительно состояния криосферы в преддверии 27-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27), сообщает The Guardian.

Соавтор исследования из Массачусетского университета Джули Бригам-Гретта уверена, что в настоящее время в этой ситуации ничего сделать нельзя. По словам специалиста, человечество «наломало дров» и позволило системе нагреться уже слишком сильно.

По данным исследователей, исчезновение морской толщи льда откроет «темный» Северный Ледовитый океан. Он будет поглощать тепло, что только усилит глобальное потепление, пишет РИА Новости.

В настоящее время Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, нежели другие части света. Это может привести к невиданному за 130 тысяч лет «импульсу талой воды» и катастрофе для всех прибрежных регионов, уверены ученые.

В конце октября климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов предупредил, что предстоящая зима в России может стать аномально теплой или очень холодной.