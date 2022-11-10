Названы самые популярные товары у россиян во время онлайн-распродаж

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Россияне во время крупных онлайн-распродаж охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших маркетплейсов. Кроме того, популярностью пользуются товары брендов, покинувших страну. При этом популярность «черных пятниц» год от года растет.

Традиционная «черная пятница» пройдет в конце ноября, однако некоторые акции уже начались. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе компании Wildberries, самыми популярными покупками в первые дни распродажи стали книги, пижамы, гирлянды, свитеры, смартфоны, наушники, ювелирные серьги, духи, подарочные наборы косметики, а также елочные украшения. Помимо этого, большим спросом пользуется одежда и обувь от зарубежных брендов, которые сейчас сокращают свое присутствие на российском рынке, но распродают остатки товаров.

В «Яндекс.Маркете» ожидают, что в этом году наибольшим спросом будут пользоваться электроника и бытовая техника, одежда и аксессуары, товары для дома, а также товары, которые могут служить подарками для себя или близких.

— Например, умные устройства и детские игрушки. Кроме того, покупатели традиционно покупают в дни распродаж и товары ежедневного спроса, так как на них также распространяются выгодные ценовые предложения, — рассказали «ВМ» в пресс-службе площадки.

При этом популярность распродаж у россиян растет. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Wildberries, в этом году россияне уже заказали на маркетплейсе товаров на сумму почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего россиян распродажи привлекают тем, что позволяют купить все сразу и выгодно, другие же получают удовольствие от спонтанных покупок. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Ozon. Как сообщили «ВМ» в пресс-службе маркетплейса, каждый десятый респондент ждет большие сезонные распродажи и за последние годы не пропустил ни одной из них. Четверти россиян нравятся распродажи, поскольку они дают возможность купить все с максимальной выгодой, а еще 21 процент опрошенных отмечают, что распродажи дают им удовольствие от спонтанных покупок.