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Kyodo: Императору Японии диагностировали гиперплазию предстательной железы

Георгий Соланович
В мире
Kyodo: Императору Японии диагностировали гиперплазию предстательной железы
Фото: depositphotos

Врачи выявили у 62-летнего императора Японии Нарухито гиперплазию предстательной железы, сообщило агентство Kyodo в четверг, 10 ноября.

По данным медиков, состояние Нарухито опасений не вызывает. Тем не менее монарху назначили дополнительные исследования на предмет наличия возможных осложнений.

Нарухито вступил на престол 1 мая 2019 года. Предыдущий император и отец нынешнего монарха — Акихито — отрекся от титула 30 апреля 2019 года в связи с преклонным возрастом. При этом управление императорского двора страны выпустило личное видеообращение императора к народу, в котором тот заявил о намерении передать титул своему сыну Нарухито, еще 8 августа 2016 года.

Акихито родился 23 декабря 1933 года в Токио. Занимал пост императора Японии с 7 января 1989 года.

До этого сообщалось, что у почетного императора Японии диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Врачи Госпиталя Университета Токио провели исследование и поставили соответствующий диагноз 88-летнему Акихито еще 24 июля. Почетный император принимает необходимые лекарства, а его состояние улучшается.

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