Почетному императору Японии диагностировали сердечную недостаточность

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У почетного императора Японии Акихито диагностировали правостороннюю сердечную недостаточность. Об этом сообщили в управлении императорского двора страны во вторник, 26 июля.

В агентстве Kyodo уточнили, что врачи Госпиталя Университета Токио 24 провели исследование и поставили соответствующий диагноз 88-летнему Акихито 24 июля.

С конца июня почетный император Японии принимает необходимые лекарства, а его состояние улучшается, передает ТАСС.

Акихито, или принц Цугу, родился 23 декабря 1933 года в Токио. Занимал пост императора Японии с 7 января 1989 года. 8 августа 2016 года управление императорского двора страны выпустило личное видеообращение императора к народу, в котором тот заявил о намерении передать титул своему сыну Нарухито, 30 апреля 2019 года прошла церемония отречения императора от титула.

До этого сообщалось, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля после нападения злоумышленника в городе Нара. Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета Нары. Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии в ходе его выступления в городе Нара.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, каким политиком был Синдзо Абэ и как относился к России. Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков заявил, что Абэ вошел в историю Японии как успешный профессиональный политик.