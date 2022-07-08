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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения

Александр Афонин
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения
Фото: flickr.com / Dick Thomas Johnson

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после нападения злоумышленника в городе Нара. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал NHK.

Экс-премьер умер в больнице Медицинского университета города Нары. Ему было 67 лет.

Убийство Синдзо Абэ

Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Покушение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал.

Абэ был госпитализирован в состоянии остановки сердца и легких. Уточняется, что во время транспортировки в больницу бывший премьер-министр находился в сознании, часто и тяжело дышал.

Момент покушения на Синдзо Абэ попал на видео.

Подозреваемый в нападении на экс-премьера задержан. Он не оказывал сопротивления, сообщают местные СМИ. Личность мужчины установлена — им оказался 40-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где в этот день выступал Синдзо Абэ.

В полиции злоумышленник заявил, что был недоволен политикой экс-премьера. Это, по его словам, и стало причиной, по которой он решил убить Абэ.

В правительстве Японии после покушения создали кризисный штаб. Глава японского правительства Фумио Кисида отменил все свои планы и немедленно вернулся в Токио, сообщает информационное агентство Kyodo.

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