Совершивший нападение на экс-премьера Японии Абэ мужчина объяснил причину покушения

Фото: flickr.com / Foreign and Commonwealth Office

Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, дал первые показания полиции. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал NHK.

По данным канала, мужчина был недоволен политикой экс-премьера. В ходе допроса Ямагами заявил, что это и стало причиной, по которой он решил убить Абэ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в городе Нара злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По предоставленной информации, нападавший попал в грудь экс-премьеру.

Позже стало известно, что полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего премьер-министра Японии. Им оказался 41-летний Тэцуя Ямагами, житель города Нара, где проходило выступление политика.

Также телеканал NHK опубликовал кадры, где показан момент нападения на Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. На видео запечатлено, как политик произносит свою речь, после чего слышатся два выстрела.