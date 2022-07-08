Kyodo: Неизвестный напал на экс-премьера Японии Абэ

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Злоумышленник напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в ходе его выступления в городе Нара. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает Kyodo.

Нападение на него, как уточняется, произошло около 11:30 по местному времени. Были слышны два выстрела, после которых политик упал. Согласно предоставленной информации, нападавший попал в грудную часть Абэ.

Экс-премьер оказался сразу госпитализированным, однако политик не подавал признаков жизни, в связи с чем ему потребовался массаж сердца. Предположительно, что выстрелы производились из дробовика, сообщает РИА Новости.

29 мая Абэ заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу российской специальной операции. По его словам, оказать влияние на украинского лидера мог бы президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы поставок энергетических носителей в Японию. По словам Пескова, в настоящее время Токио ведет активную антироссийскую политику.