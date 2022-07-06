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Песков заявил о крайне недружественной по отношению к России позиции Японии

Полина Долганова
В мире
Песков заявил о крайне недружественной по отношению к России позиции Японии
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил перспективы поставок энергетических носителей в Японию. Свое мнение на этот счет он выразил в среду, 6 июля.

По словам Пескова, в настоящее время Токио ведет активную антироссийскую политику.

— Такая крайне недружественная позиция совсем не способствует развитию торгово-экономических отношений, которые включают в себя и энергодиалог тоже, — отметил пресс-секретарь российского лидера, слова которого приводит «Российская газета».

Накануне японский премьер-министр заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что такие меры приведут к тому, что Япония лишится не только российских нефти и газа, но и участия в проекте «Сахалин-2».

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