«Аригато»: Медведев ответил на слова японского премьера о потолке стоимости нефти из РФ

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что потолок стоимости российской нефти будет установлен на уровне в 50 процентов от нынешней цены. Свое мнение на этот счет Медведев выразил во вторник, 5 июля.

— Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300–400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ, — написал зампред Совета безопасности на своей странице в Telegram.

Он также добавил, что Япония лишится не только российских нефти и газа, но и участия в проекте «Сахалин-2».

— А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2». Аригато! — написал Медведев.

Накануне японский премьер-министр заявил, что страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне вполовину от ее нынешней стоимости. По его словам, «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену».

В четверг, 30 июня, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. Он напомнил, что подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, Новак привел в пример цены на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго.