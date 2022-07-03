Премьер Японии заявил о планах G7 снизить цены на российскую нефть вдвое

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Страны «Большой семерки» (G7) собираются установить потолок цены на российскую нефть на уровне в половину от ее нынешней стоимости. Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

— Ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены. Также мы создадим механизм, который не допустит покупку российской нефти по цене, выше установленной, — отметил он.

При этом японский политик уточнил, что «мир столкнулся с ситуацией, когда рушатся основы порядка», поэтому «необходимо продемонстрировать, что любое насилие имеет высокую цену», сообщает РИА Новости.

В четверг, 30 июня, вице-премьер России Александр Новак заявил, что ограничение стоимости российской нефти может привести к дисбалансу и дальнейшему росту цен. По его словам, подобные действия стран Запада направлены против них самих. Так, Новак привел в пример цен на уголь, которые выросли в связи с введением эмбарго. Во вторник, 28 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что изменение цен на газ из России является предметом переговоров с Газпромом.