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Позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу российской специальной операции. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

— Вероятно, можно было избежать военных действий, если бы президента Украины Владимира Зеленского можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам (ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») на востоке, — сказал он изданию Economist.

Политик отметил, что оказать влияние на украинского лидера мог бы президент Соединенных Штатов Джо Байден.

— Но, Зеленский, конечно отказался бы, — заключил Абэ.

26 мая глава МИД РФ Сергей Лавров назвал предложения Зеленского для возобновления переговоров несерьезными. По его словам, западным государствам выгодно поддерживать такую позицию украинского лидера для достижения своих целей.

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что Украине следует пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой. По его мнению, продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины.