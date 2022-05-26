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Лавров назвал предложения Зеленского для возобновления переговоров несерьезными

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров назвал предложения Зеленского для возобновления переговоров несерьезными
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает несерьезные условия для возобновления переговоров с Москвой. Об этом в четверг, 26 мая, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Переговоры, по его мнению, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля. То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать, — заявил он.

По слова Лаврова, западным государствам выгодно поддерживать такую позицию украинского лидера для достижения своих целей, передает газета «Известия».

До этого глава российской делегации на переговорах и помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров. Он отметил, что Россия всегда выступала за диалог с Киевом и никогда не отказывалась от него.

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что Украине следует пойти на уступки в переговорном процессе с Москвой. По его мнению, продолжение боевых действий сейчас уже не будет означать борьбу за свободу Украины.

Сергей Лавров Владимир Зеленский Переговоры
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