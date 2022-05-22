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Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров с Россией

Евгений Белоусов

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Мединский назвал Украину инициатором заморозки переговоров с Россией
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Заморозка переговоров с Россией стала инициативой Украины. Об этом заявил глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский в воскресенье, 22 мая.

— Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом на высшем уровне. Однако для подобных встреч, уточнил помощник лидера, необходимо подготовить соответствующую почву.

Месяц назад делегация России уже передала Украине проект договора, в котором был согласован ряд принципиальных позиций. Но соответствующего ответа все еще нет, передает слова Мединского РИА Новости.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. Он отметил, что украинские власти регулярно отходят в сторону и меняют уже согласованные пункты договора. По его словам, это «имеет очень плохие последствия» для переговорного процесса.

В свою очередь глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий отметил сложность двусторонних переговоров.

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