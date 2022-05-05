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Слуцкий: Представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности

Полина Долганова
В мире
Слуцкий: Представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности
Фото: Пресс-служба Госдумы

Глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в четверг, 5 мая, заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело.

Он уточнил, что Киев «откатывает обратно» те договоренности, которые были достигнуты в ходе встреч.

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