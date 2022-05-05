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Слуцкий: Представители Киева «откатывают обратно» достигнутые договоренности
Глава комитета Государственной думы по международным делам, член российской делегации Леонид Слуцкий в четверг, 5 мая, заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело.
Он уточнил, что Киев «откатывает обратно» те договоренности, которые были достигнуты в ходе встреч.
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