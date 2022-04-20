Мединский опроверг информацию о трех пакетах договоренностей с Киевом

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Глава делегации РФ на российско-украинских переговорах и помощник президента России Владимир Мединский в ироничной форме опроверг информацию о том, что стороны обсуждали три пакета договоренностей.

— Слышал звон, да не знает, где он, — написал политик на своей странице в Telegram.

20 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва утратила доверие к украинским переговорщикам. По ее словам, Россия не отказала офису президента Украины Владимира Зеленского в просьбе провести переговоры.

29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров между представителями России и Украины.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны России заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.