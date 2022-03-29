Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Фото: МИД РФ

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились. Они длились около трех часов. Об этом сообщили турецкие СМИ во вторник.

29 марта в Стамбуле начался новый раунд переговоров между Россией и Турцией. Встреча проходила во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме.

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона пообещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, которые пытали российских военнопленных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.