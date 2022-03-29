В Стамбуле начались переговоры российской и украинской делегаций

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Переговоры российской и украинской делегаций начались в турецком Стамбуле. Об этом во вторник, 29 марта, передает турецкое агентство Anadolu и агентство Reuters.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «Вечерней Москве», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, полагает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Москва планирует прекратить его обсуждение.

По его словам, российская сторона настаивает на признании Киевом статуса Крыма и ЛДНР. При этом украинская власть осознает, что в настоящее время говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, заключил Кортунов.

27 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующего раунда переговоров между российской и украинской делегациями в турецком Стамбуле.