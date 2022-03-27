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Эрдоган и Путин согласовали встречу делегаций России и Украины в Стамбуле

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
Эрдоган и Путин согласовали встречу делегаций России и Украины в Стамбуле
Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующих переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. Об этом в воскресенье, 27 марта, сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

— Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле, — цитирует сообщение ТАСС.

Эрдоган в разговоре с российским лидером добавил, что Анкара продолжит содействие по установлению мира между Россией и Украиной.

Помощник президента России Владимир Мединский 25 марта заявил, что Москва и Киев в ходе переговоров топчутся на месте касательно главных политических вопросов. По его мнению, украинская сторона намерена затягивать процесс, так как у нее есть центры принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные пункты. Без демилитаризации и денацификации Украины, а также признания Крыма и Донбасса заключение договора маловероятно, подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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