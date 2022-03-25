Мединский назвал условия заключения договора с Украиной

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия и Украина в ходе переговоров топчутся на месте по главным политическим вопросам. Об этом заявил российский делегат, помощник президента Владимир Мединский в пятницу, 25 марта.

— Идут они в режиме ВКС (видео-конференц-связи — прим. «ВМ») между экспертными группами, два-три раза в неделю между главами делегаций, последний раз это было вчера вечером. Сейчас по второстепенным вопросам позиции сближаются, однако по главным политическим вопросам мы фактически топчемся на месте, — сказал чиновник.

Москва, добавил Мединский, считает, что Киев намерен затягивать процесс, так как у него есть центры принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные пункты. Без демилитаризации и денацификации Украины, а также признания Крыма и Донбасса заключение договора маловероятно, подчеркнул он.

Россия, уточнил он, настаивает на подписании комплексного договора. Кроме нейтрального статуса Киева и гарантий безопасности в документе должны быть жизненно важные для Москвы позиции, приводит слова Мединского РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

22 марта гендиректор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов заявил «ВМ», что для успеха в переговорах о статусе Крыма, ДНР и ЛНР какой-то из сторон придется уступить в своих требованиях. Украина, считает он, хотела бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик. При этом Киев понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав страны не приходится, но он рассчитывает сделать это в будущем, заключил Кортунов.