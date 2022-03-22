«Необходимо поставить точку»: политолог объяснил, смогут ли Москва и Киев договориться по Крыму и Донбассу

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Для успеха в переговорах о статусе Крыма, Донецкой и Луганской народных республик кому-то из сторон придется уступить в своих требованиях: Зеленский хотел бы сохранять этот вопрос открытым, тогда как Россия намерена прекратить его обсуждение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор Российского cовета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, Москва настаивает на признании Киевом статуса Крыма и народных республик.

— С точки зрения российской стороны, по всей видимости, в вопросе и Крыма, и Донбасса необходимо поставить точку. Киев должен признать изменение юридического статуса Крыма и независимость двух уже бывших регионов Украины, причем в административных границах бывших Донецкой и Луганской областей, — рассказал собеседник «ВМ».

Зеленскому важно сохранить вопрос принадлежности территорий открытым, уверен специалист. Украинское руководство понимает, что сейчас говорить о возможности их включения в состав Украины не приходится. Но оно рассчитывает сделать это в будущем, возможно, даже после окончания президентского срока Зеленского, заметил Кортунов.

При этом эксперт подчеркнул, что Украина начинает более охотно соглашаться на переговоры из-за отсутствия ощутимой поддержки от других стран.

— Украинцы вынуждены приспосабливаться к ситуации. Мне кажется, повторяются в более масштабном и трагичном формате события 2008 года в Грузии, когда Михаил Саакашвили рассчитывал на поддержку Западом его действий в Южной Осетии и на то, что России не позволят начать наступление. Как мы знаем, он ошибся, и это кончилось печально. Сейчас, возможно, кто-то в Киеве надеялся, что НАТО введет бесполетную зону над Украиной или каким-то другим способом поможет уравнять шансы. При этом мы уже практически месяц видим, что НАТО проявляет осторожность: идти на такие риски она не готова, — резюмировал политолог.

Собеседник «ВМ» подчеркнул: кроме Крыма и Донбасса есть ряд других проблем, которые предстоит обсудить сторонам. В частности, речь идет об украинском нейтралитете, денацификации, компенсации разрушений на территории Донецкой и Луганской народных республик и на территории Украины. Эти вопросы требуют уточнения — возможно, при участии в переговорах каких-либо посредников, заключил Кортунов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности решать вопрос Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил во вторник, 22 марта.

— Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал, — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого, — заявил он.