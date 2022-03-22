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Зеленский назвал Крым и Донбасс «тяжелой историей для всех»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский назвал Крым и Донбасс «тяжелой историей для всех»
Фото: president.gov.ua

Вопрос Крыма и Донбасса — тяжелая история для всех, и решаться он будет только после получения Украиной гарантий безопасности. Об этом во вторник, 22 марта, сообщил президент республики Владимир Зеленский.

— Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого, — заявил он.

Зеленский отметил, что Украина должна смириться с тем, что в НАТО ее взять не готовы. Он также подчеркнул, что, несмотря на это, в альянсе есть страны, которые готовы обеспечить республике гарантии безопасности.

Украинский лидер считает это идеальным компромиссом «для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе с НАТО», для РФ, которая не желает расширения альянса к своим границам, и для самой республики, которой нужны гарантии безопасности, передает РИА Новости.

7 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия объявила Украине о готовности прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований чиновник также назвал поправки к Конституции Украины, отказ от претензий на вступление в какие-либо блоки, а также признание ЛДНР и Крыма.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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