Песков назвал Украине условия прекращения специальной операции

Фото: Администрация президента РФ

Россия сказала Украине, что готова прекратить операцию в любой момент при выполнении ряда условий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 7 марта.

— Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим... — сказал чиновник.

ВСУ, подчеркнул он, следует прекратить боевые действия. Среди требований Песков также назвал правки в Конституцию, отказ от претензий на вступление в «какие-либо» блоки, а также признание ЛДНР и Крыма, отмечает Reuters.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это, уточнил он, все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.