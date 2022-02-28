«За все это придется платить»: зачем Запад поставляет оружие на Украину

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Ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину. Однако даже если им удастся это сделать, это оружие все равно будет уничтожено российской армией. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.

По его словам, техническая возможность доставки вооружений на Украину у стран Запада есть. Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получит это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины.

— Поставка вооружений на Украину — бесполезное занятие, хотя и громкое. Важно понимать, что для стран Запада это еще и бизнес. Они же не благотворительностью занимаются. Оружие покупается у своих фирм на бюджет того же Евросоюза. Что будет с этим оружием, никого не волнует. Но Украине за все это придется платить, — подчеркнул эксперт.

Литовкин полагает, что поставка вооружений на Украину не окажет никакого воздействия на ход спецоперации российской армии:

— На ситуацию это никак не повлияет. Скажем так, это способ утилизации излишков вооружения, которое есть в Европе и в США.

До этого глава Минобороны Великобритании подтвердил отправку вооружения на Украину уже после начала военной спецоперации РФ.