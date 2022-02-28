Глава Минобороны Британии подтвердил отправку вооружения Украине

Фото: Минобороны РФ

Великобритания направила украинской стороне оружие уже после начала военной спецоперации. Об этом сообщил глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес в понедельник, 28 февраля.

Однако политик не стал называть подробностей поставок вооружения, объяснив такое решение соображениями безопасности.

— Да, мы смогли поставить Украине летальное и нелетальное оружие, — сказал министр в эфире телеканала Sky News.

До этого глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс заявила, что в Соединенном Королевстве «осуждают решение России о проведении специальной военной операции». По словам министра, это решение является «актом агрессии». Она также добавила, что Британия солидарна с Украиной и планирует работать вместе.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.