Мединский сообщил, что Украина подтвердила проведение переговоров

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Украина подтвердила проведение переговоров с Россией в Гомельской области. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщил глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, сейчас выбирается место, где будет обеспечена максимальная безопасность во время переговоров для украинской стороны, передает ТАСС.

— Буквально около 15 часов к нам поступило подтверждение о проведении переговоров, переговоры пройдут в Гомельской области, как мы предлагали, — заявил Мединский.

Видео: Telegram / ТАСС

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация находится в Белоруссии, где ожидает переговоров с украинской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь сообщил, что страна хочет мира, и заявил о необходимости переговоров с Россией. Однако, по его словам, Белоруссия не подходит для этого, так как якобы «ведет боевые действия против украинцев».

Зачем Россия начала спецоперацию на Украине, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин.