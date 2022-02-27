Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной

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Российская делегация находится в Белоруссии, где пройдут переговоры с украинской стороной. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле, — передает его слова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что в состав делегации вошли представители МИД РФ, Минобороны, администрации президента и других ведомств.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Позже Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы начать переговоры с Киевом в Минске. Для этого, по поручению Путина, была создана делегация из сотрудников МИД, АП и Минобороны.

26 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.