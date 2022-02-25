Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину за стол переговоров. Об этом говорится в новом обращении украинского лидера от 25 февраля.

— Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации... давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, — сказал политик.

Накануне Зеленский снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции. Он также заявил, что Украина в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека. По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.