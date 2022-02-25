«Наблюдают издалека»: Зеленский заявил, что Украина осталась одна

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 25 февраля, заявил, что страна в настоящее время осталась одна, а мировые державы наблюдают за развитием событий издалека.

По словам украинского лидера, те санкции, которые были введены Западом накануне, являются недостаточными.

— Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим, ... что этого недостаточно, — говорится в обращении Зеленского в Telegram.

До этого президент Украины снова призвал российскую сторону к переговорам по вопросу прекращения военной операции.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.